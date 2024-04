Equipe do Bope apreende meia tonelada de drogas em operação no Complexo da Penha, no Rio Objetivo da ação policial é coibir a movimentação de traficantes que querem invadir territórios na zona oeste

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A equipe do Bope (Batalhão de Operações Especiais) fez uma operação no Complexo da Penha, na zona norte do Rio e apreendeu meia tonelada de drogas no local. Além disso, um suspeito foi baleado e socorrido ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Com ele foram encontrados um fuzil, munições e nove granadas. O objetivo da ação policial é coibir a movimentação de traficantes que querem invadir territórios que estão em guerra na zona oeste contra milicianos.