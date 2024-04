Escritora atacada por três pit bulls está internada em estado grave no Rio de Janeiro Roseana Murray, de 73 anos, foi surpreendida pelos cachorros, quando caminhava no bairro onde mora em Saquarema

A escritora atacada por três pit bulls em Saquarema, região dos lagos do Rio de Janeiro, está internada em estado grave. Roseana Murray, de 73 anos, foi surpreendida pelos cachorros, quando caminhava no bairro onde mora. A vítima foi socorrida de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres, na região metropolitana, onde passa por cirurgia. A polícia vai investigar o caso e ouvir o tutor dos animais. Roseana Murray é conhecida pelo trabalho na literatura infantil, com mais de 100 livros publicados.