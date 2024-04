Estrutura precária deixa alunos sem aula em creche na Baixada Fluminense As mães das crianças matriculadas na unidade afirmam que há um vazamento de água no local

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A estrutura precária de uma creche em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está deixando alunos sem aula. As mães das crianças matriculadas na unidade afirmam que há um vazamento de água no local, além de problemas na parte elétrica e de falta de energia. A Prefeitura de Caxias disse que uma equipe de profissionais já esteve na escola, resolveu o vazamento da cisterna e que está solucionando o problema elétrico. Disse ainda que as aulas continuam normalmente e que a unidade foi reformada em 2021.