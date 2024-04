Família de menina morta eletrocutada, no Rio, reclama de demora no socorro Josefa Antônia, de 16 anos, levou um choque após um veículo colidir em um poste em frente a casa onde morava

A família da adolescente morta eletrocutada na estrada do Mato Alto, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, reclamou da demora do socorro. Josefa Antônia, de 16 anos, levou um choque após um veículo colidir em um poste em frente à residência dela e derrubar parte da fiação. A vítima chegou a ser encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na mesma região, mas não resistiu.