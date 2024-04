Família procura adolescente que desapareceu após entrar carro no RJ Ana Clara, de 15 anos, não foi mais vista desde a noite do dia 8 de fevereiro

Uma família procura uma adolescente desaparecida há uma semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ana Clara, de 15 anos, foi vista pela última vez entrando em um carro na noite do dia 8 de fevereiro. Horas antes, ela foi flagrada caminhando pelo bairro do Forte, em Belford Roxo, na mesma região, com um rapaz, que a família não conhece. O caso é investigado pelo Núcleo de Descoberta de Paradeiros da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).