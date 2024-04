Familiares denunciam negligência após mulher ter perna amputada em hospital no Rio

Alto contraste

Familiares denunciaram negligência médica no caso de uma mulher, de 30 anos, que teve a perna amputada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Márcia Gláucia Alves fraturou o fêmur depois de um acidente de moto. Segundo a família, os ferimentos da perna da mulher ficaram cinco dias sem limpeza. A Record Rio entrou em contato com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), mas não obteve resposta.