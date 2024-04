Familiares pedem cassação do registro de médico preso após por morte de paciente no RJ Atestado de óbito revelou que Lindama Benjamino teve uma perfuração no intestino, o que ocasionou uma hemorragia

Familiares pedem a cassação do registro do médico responsável pelo procedimento estético que terminou com a morte da mineira Lindama Benjamin de Oliveira, no Rio de Janeiro. O atestado de óbito revelou que Lindama teve uma perfuração no intestino, o que ocasionou uma hemorragia. A juíza, que determinou a prisão, destacou que o boliviano assumiu o risco de matar a vítima, além de afirmar que há um conjunto de indícios para considerar um grave crime de homicídio qualificado.