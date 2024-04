Familiares procuram adolescente desaparecida na zona norte do Rio

Alto contraste

Familiares procuram uma adolescente desaparecida na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. Maria Luiza, de 15 anos, foi vista pela última vez entrando em um carro prata. Segundo parentes, ela disse que iria para uma festa. No entanto, a mãe da menor descobriu que, na verdade, ela havia saído para se encontrar com um homem que havia conhecido horas antes. O caso é investigado pela 39ª DP (Pavuna). Os investigadores tentam descobrir se o homem tem alguma relação com o sumiço da jovem ou informações sobre o paradeiro dela.