Fiscais interditam dois pet shops na zona sul do Rio; diversas irregularidades foram encontradas

Fiscais do Procon-RJ (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) interditaram dois pet shops, uma em Ipanema e outra em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Os agentes encontraram diversas irregularidades. No primeiro estabelecimento, foram achados produtos vencidos, como shampoos e condicionadores, e carteiras de vacinação falsificadas colocadas à venda. No segundo, a vistoria constatou a falta de autorização para a internação de animais. Os responsáveis vão ter quinze dias para apresentar as defesas e os demais esclarecimentos.