Gangue de moto assalta e aterroriza motoristas na Penha, zona norte do Rio Câmeras de segurança da região flagraram um dos criminosos do grupo roubando um motociclista

Uma gangue de moto pratica roubos e aterroriza motoristas na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança da região flagraram um dos criminosos abordando um motociclista. A Polícia Militar informou que o 16º BPM (Olaria) não recebeu nenhum chamado sobre a ocorrência e que o policiamento no local foi reforçado. Somente em janeiro deste ano, foram registrados 230 roubos no bairro.