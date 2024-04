Guardas municipais e pai de aluno brigam na porta de um colégio, na Ilha do Governador

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Guardas municipais e um motorista se envolveram em uma confusão na porta de uma escola da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Thiago Lopes foi buscar o filho mais velho no colégio e, ao chegar no local, teria sido abordado de forma agressiva, por estacionar em fila dupla. A Polícia Militar precisou ser acionada e os envolvidos foram levados para a delegacia. Em nota, a escola informou que preza pela segurança dos estudantes e disse que está preocupada com as recentes ações da corporação. O comando da Guarda Municipal abriu um inquérito para apurar a conduta dos agentes e informou que vai analisar os vídeos do tumulto para verificar possíveis excessos.