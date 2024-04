Homem destrói casa da ex-mulher na frente do filho deles na zona oeste do Rio O suspeito chegou a levar o menino, mas acabou devolvendo a criança para a mãe

Um homem destruiu a casa da ex-mulher na frente do filho deles em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele chegou a levar o menino, mas acabou devolvendo a criança para a mãe. Depois do ocorrido, a vítima procurou a polícia, fez um registro de ocorrência na Delegacia da Mulher e, agora, tem uma medida protetiva contra o suspeito.