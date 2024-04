Homem é baleado e outros três ficam feridos durante briga generalizada entre torcidas no Rio

Alto contraste

Um homem foi baleado e outras duas pessoas ficaram feridas durante uma briga generalizada entre torcedores de Fluminense e Botafogo, na tarde deste domingo (3), nos bairros Brás de Pina e Penha, na zona norte do Rio. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha. Em imagens divulgadas por moradores da região, membros de duas torcidas organizadas trocam chutes, socos e golpes com barras de ferro de madeiras. Policiais militares do 16º BPM (Olaria) foram acionados para tentar conter os brigões.