Homem esfaqueia a ex-mulher e acaba baleado pelo tribunal do tráfico no Rio Mulher foi atacada enquanto dormia em casa, no morro do Fubá; crianças presenciaram o crime

Um homem esfaqueou a ex-mulher enquanto ela dormia no Morro do Fubá, na zona norte do Rio de Janeiro. O delegado Hilton Alonso, responsável pelo caso, disse que quatro crianças, sendo dois filhos do casal e outros dois filhos da vítima, presenciaram o crime. A polícia encontrou o suspeito baleado na mão em um hospital. De acordo com as investigações, os traficantes da região atiraram nele ao saber do que havia acontecido. O homem foi preso e encaminhado ao presídio após ter alta médica. O investigado será autuado nos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça.