Homem morre baleado ao chegar em casa com namorada no Rio; câmera flagrou o assalto Namorada da vítima também ficou ferida. O suspeito do crime usava uma mochila de entregador e fugiu em seguida

Balanço Geral RJ| 13/02/2024 - 13h04 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h48 )

