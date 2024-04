Homem que raptou o próprio filho, no RJ, é preso no Mato Grosso A criança foi entregue para mãe, que estava sem receber notícias da criança há 85 dias

Um homem que raptou o próprio filho, no Rio de Janeiro, foi preso no município de Diamantina, no Mato Grosso. A operação envolveu policiais de três estados. O suspeito e o filho, de três anos e dez meses, estavam em um posto de gasolina quando a polícia chegou. A criança foi entregue para mãe, que estava sem receber notícias da criança há 85 dias.