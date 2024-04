Homem é preso ao usar PIX para enviar ameaças à ex-namorada no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem foi preso por perseguir a ex-namorada no Rio. Felipe Blanco Ioselli, de 41 anos, usava o campo de descrição da transferência via PIX para enviar ofensas e ameaças. Em uma das mensagens, o suspeito chegou a escrever: “Você vai pagar por tudo que falou ao meu respeito”. A vítima denunciou o caso na 12ª DP (Copacabana). Durante o registro do caso, a mulher recebeu novas ameaças. O homem foi preso em flagrante enquanto estava em casa, no Humaitá, na zona sul da cidade. Ao menos outras duas mulheres já haviam denunciado Felipe pelos crimes de lesão corporal e ameaça.