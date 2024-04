Idosa tem casa destruída durante deslizamento de terra na Baixada Fluminense Por conta da chuva forte, parte da calçada e do muro cederam e derrubaram tudo o que tinha pela frente

Uma idosa, de 74 anos, teve a casa destruída durante um deslizamento de terra em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Por conta da chuva forte, parte da calçada e do muro cederam e derrubaram tudo o que tinha pela frente. A Defesa Civil foi chamada e condenou a estrutura do imóvel. A Prefeitura de São João de Meriti disse que a limpeza do local precisa ser feita por uma empresa especializada e que isso já está sendo providenciado.