Idoso de 74 anos aguarda por cirurgia no ombro há duas semanas no RJ Celso Silva, de 74 anos, está internado no hospital após ter sido atropelado por uma moto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um idoso aguarda por uma cirurgia no ombro há duas semanas no Rio. Celso Silva, de 74 anos, está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, após ter sido atropelado por uma moto. O acidente ocorreu enquanto ele se dirigia ao Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) para visitar a esposa. A família do homem conta que a placa metálica que ele precisa está em falta na unidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o serviço de ortopedia de alta complexidade é de responsabilidade dos estados e que Celso está cadastrado no Sisreg (Sistema de Regulação). Além disso, informou que a vaga é disponibilizada pela central estadual. A Secretaria Estadual de Saúde não respondeu às ligações da produção.