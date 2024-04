Imagens exclusivas mostram venda de drogas em bloco de Carnaval no Rio; assista ao vídeo

Alto contraste

Imagens obtidas de maneira exclusiva pela RECORD mostram um traficante, de 21 anos, ao vender drogas durante um bloco de Carnaval, no centro do Rio de Janeiro. No vídeo, é possível ver que ele oferecia MDMA, maconha e haxixe para os foliões. A Polícia Civil identificou e prendeu o suspeito em uma festa, também no centro, quando ele planejava fazer uma entrega de entorpecente. A delegada Nina Sanidei revelou que o preso também comercializava as drogas por um aplicativo de troca de mensagem.