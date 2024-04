Incêndio destrói casa em Macaé (RJ); polícia investiga e suspeita de ato criminoso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um incêndio destruiu uma casa em Macaé, no Norte Fluminense. Os vizinhos arrombaram o portão para tentar socorrer a família, mas as chamas já tinham tomado conta da garagem do imóvel rapidamente. Os moradores da casa conseguiram pular o muro. Ninguém se feriu. A polícia investiga o caso e suspeita de ato criminoso. O ex-companheiro da dona do imóvel teria invadido o local e, após uma discussão, ateado fogo no carro do atual namorado dela.