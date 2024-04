Índices batem recorde e Rio tem janeiro mais chuvoso desde o ano de 1997

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os índices bateram recorde e fizeram com que o Rio tivesse o janeiro mais chuvoso desde o ano de 1997. As chuvas, muito acima da quantidade esperada, causaram alagamentos, destruição e mortes. A cidade acumulou uma média pluviométrica de 348 milímetros, e superou a marca anterior de janeiro de 2013. Segundo o Órgão de Meteorologia da Prefeitura do Rio, houve registro de chuva em 19 dos 31 dias do mês.