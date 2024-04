Jogador Wesley, do Flamengo, é acusado de agredir empresário em quiosque na zona oeste do Rio A discussão teria começado após o lateral-direito afirmar que a vítima havia tirado uma foto sem autorização

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O jogador Wesley, do Flamengo, está sendo acusado de agredir um empresário em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A confusão aconteceu na noite do último domingo (10), na altura do posto 1, próximo ao Quebra-Mar.

Segundo a vítima Kaio Mana, a discussão começou após o lateral-direito acusá-lo de tirar uma foto dele e de um amigo sem autorização. Wesley e um amigo teriam ameaçado Kaio, que negou ter fotografado os dois.

Ainda segundo o empresário, a discussão verbal já havia acabado quando Wesley, pouco tempo depois, se aproximou e deu um soco no rosto dele.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na 16ª DP (Barra da Tijuca), que solicitou imagens da câmera de segurança do estabelecimento. Depois que o material for analisado, o jogador deverá ser chamado para prestar depoimento.

A defesa do jogador e o Flamengo foram procurados pela RECORD, mas ainda não se posicionaram sobre o caso.