Jovem de 25 anos é baleado por PM de folga durante confusão na zona norte do Rio No tiroteio, o agente acabou atirando no próprio braço; segundo testemunhas, ele estava embriagado

Um jovem, de 25 anos, foi baleado por Policial Militar de folga durante uma confusão no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o ocorrido. A vítima foi atingida de raspão na barriga e na perna esquerda. Ele foi socorrido por um amigo que passava de moto na região. Durante o tiroteio, o agente acabou atirando no próprio braço. Segundo relatos de testemunhas, ele estava embriagado. O caso é investigado pela 26ª DP (Todos os Santos). Em nota, a Polícia Militar afirmou que o Comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, setor onde o PM trabalha, abriu um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.