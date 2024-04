Jovem descobre projétil alojado na cabeça quatro dias após ter sido baleado em Cabo Frio (RJ)

Alto contraste

Um jovem descobriu um projétil alojado na cabeça quatro dias após ter sido baleado durante uma festa de Réveillon, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Mateus achou que tivesse levado uma pedrada durante o evento. Ele não sentiu dores no momento. Somente após voltar para casa, em Juiz de Fora, Minas Gerais, o rapaz começou a sentir fortes dores de cabeça e uma dormência no lado direito do corpo. A bala foi retirada do crânio após intervenção cirúrgica e foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), que abriu um inquérito para conduzir as investigações.