Jovem é assassinada em Nova Iguaçu (RJ); vítima foi vista com homem momentos antes de morrer

Uma jovem foi assassinada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Victoria Emiliano, de 24 anos, tinha dito à família que iria fazer compras antes de sair de casa. Os policiais ouviram testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a descobrir quem era o homem visto com a vítima do crime. O corpo dela foi encontrado perto do Arco Metropolitano. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga o caso.