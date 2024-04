Jovem é baleado por vizinho durante festa em Caxias, na Baixada Fluminense O homem, de 28 anos, foi atingido no abdômen; a confusão teria começado por conta de volume do som e uso de drogas

Familiares pedem justiça para um jovem baleado por um vizinho durante uma festa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A confusão entre os dois teria começado por conta de volume do som e uso de drogas. O homem, de 28 anos, foi atingido no abdômen e socorrido ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, onde permanece internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva). O caso é investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos).