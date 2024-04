Jovem está desaparecido há mais de 20 dias após sair para fazer uma entrega no Rio

Alto contraste

Um jovem está desaparecido há mais de 20 dias após sair para fazer uma entrega em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. Pablo Anderson Laurindo da Silva, de 23 anos, saiu do restaurante da família, no dia 16 de janeiro, e não voltou mais. O pai dele foi até o local da entrega e encontrou apenas a moto do jovem. Segundo familiares, os sequestradores seriam milicianos, que entraram em contato para pedir que entregassem um traficante da região onde eles moram para ter Pablo de volta.