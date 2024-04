Jovem estrangeira que denunciou estupro em boate no Rio acredita ter sido dopada durante abuso A universitária disse ainda que foi orientada pelos seguranças da casa noturna a não denunciar o crime

A jovem estrangeira que denunciou ter sofrido um estupro coletivo em uma boate na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, acredita que pode ter sido dopada durante o abuso. A universitária disse ainda que pediu ajuda aos seguranças da casa noturna, que teriam orientado a mulher a não denunciar o crime. A estudante, que pretendia ficar um ano no Brasil, vai retornar ao país de origem.