Jovem morto por criminoso durante assalto, no Rio, tentou defender a namorada, diz mãe Lucas Meirelles, de 27 anos, foi baleado quando chegava em casa no Recreio dos Bandeirantes, na última terça-feira (13)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um jovem tentou defender a namorada e acabou sendo morto por um criminoso durante um assalto na zona oeste do Rio de Janeiro. Lucas Meirelles, de 27 anos, foi baleado no tórax, abdômen e na cabeça quando chegava em casa, no Recreio dos Bandeirantes, após retornar de uma viagem na última terça-feira (13). Imagens das câmeras de segurança da região registraram o crime. A mulher foi atingida por dois disparos, mas já foi medicada e recebeu alta do hospital. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). O assaltante ainda não foi identificado.