Jovem pede justiça após sofrer acidente com moto de aplicativo no Rio Juliana, de 28 anos, voltava do trabalho, quando o veículo caiu ao ser fechado por um ônibus

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma jovem pede justiça após sofrer um acidente no Rio. Há um mês, Juliana, de 28 anos, voltava do trabalho em uma moto de aplicativo, que caiu ao ser fechado por um ônibus. Ela fraturou a pelve e não consegue trabalhar. A vítima ainda não obteve retorno das empresas envolvidas no acidente. A Rio Ônibus disse que já entrou em contato com a vítima e que acompanha o caso pelo departamento jurídico. Já a empresa responsável pelo aplicativo disse que todas as viagens são cobertas por um seguro para acidentes pessoais e cobre despesas médicas e hospitalares e, segundo os representantes, o benefício foi disponibilizado para Juliana.