Jovem que morreu em acidente de moto, no Rio, havia saído de casa para ir ao hospital De acordo com testemunhas, um táxi avançou o sinal e atingiu o veículo onde Nívea Meireles, de 26 anos, estava

Uma jovem morreu em um acidente de moto em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Nívea Meireles, de 26 anos, voltava do hospital e pegou uma corrida de aplicativo. De acordo com testemunhas, um táxi avançou o sinal e atingiu a moto. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Ela ficou internada durante cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos.