Jovem sai para ajudar amigo e desaparece na Baixada Fluminense Victor Hugo Piau do Nascimento foi visto pela última vez há duas semanas no bairro Palhada, em Nova Iguaçu

Um jovem, de 23 anos, desapareceu há três semanas. Victor Hugo Piau do Nascimento foi visto pela última vez após sair de casa, no bairro Palhada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a namorada — última pessoa a falar com Victor, ele disse iria ajudar nas mudanças de um amigo que teve a casa atingida por uma enchente. O endereço e o nome da pessoa, no entanto, são desconhecidos pelos familiares. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paredeiros. Informações podem ser repassadas para o Disque Denúncia: (21) 2253-1177.