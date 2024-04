Ladrão de casas com 14 passagens pela polícia é preso em flagrante na zona sul do Rio de Janeiro Segundo uma das vítimas, o suspeito chegou a tomar banho e cozinhar em um dos imóveis antes de fugir

Um suspeito de roubo foi preso em flagrante, no bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio. Ele foi detido por agentes do programa Laranjeiras Presente, logo após assaltar uma residência. Em imagens de câmeras de vigilância registradas na última quinta-feira (21), o criminoso aparece circulando com uma faca nas mãos. Segundo uma das vítimas, antes de fugir, o homem chegou a tomar banho e cozinhar em um dos imóveis. Ao todo, o ladrão possui 14 passagens pela polícia. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).