Um ladrão foi preso novamente 24 horas após deixar a cadeia em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O criminoso foi detido ao roubar vítimas com uma faca em um shopping na região central. Ele já possuía um extenso histórico criminal, com 14 anotações. Entre os crimes estavam furto, lesão corporal e tráfico de drogas.