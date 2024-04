Ladrão invade clínica e furta objetos na zona oeste do Rio Imagens do circuito de segurança do local são analisadas para identificar o assaltante

Um ladrão invadiu uma clínica em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio, e furtou objetos no último sábado (30). As imagens do circuito de segurança do local são analisadas para identificar o assaltante.