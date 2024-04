Ladrão se desequilibra e cai ao tentar furtar cabos na zona norte do Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um ladrão se desequilibrou e caiu ao tentar furtar cabos, na madrugada do último sábado (30), na praça da Bandeira, na zona norte do Rio. Câmeras de segurança flagraram a ação do homem, que se pendurou e tentou cortar os cabos com uma serra. Três pessoas tentaram convencer o ladrão a desistir, mas, segundo um comerciante, ele teria feito ameaças. Os moradores da rua Barão de Ubá estão sem internet após o crime.