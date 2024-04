Lateral-direito do Flamengo é suspeito de agressão a empresário em quiosque da Barra da Tijuca (RJ)

Alto contraste

O lateral-direito do Flamengo Wesley é suspeito de agredir e ameaçar um empresário em quiosque no Quebra Mar, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A discussão teria se iniciado quando o jogador questionou o porquê do empresário ter tirado uma foto dele e, ao negar, Wesley teria agredido o homem com um soco no rosto. Ainda segundo o empresário, após ter sido agredido, também teria sido ameaçado pelo jogador. A polícia investiga o caso, e o empresário prestou depoimento na 16º DP da Barra da Tijuca, que já solicitou ao quiosque as imagens do circuito de vigilância.