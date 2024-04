Líder da milícia de Sepetiba é morto a tiros na zona oeste do Rio A polícia busca testemunhas e informações para identificar o atirador e esclarecer a motivação do crime

O líder da milícia de Sepetiba foi morto a tiros no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Sérgio Rodrigues da Costa SIlva, conhecido como "Sérgio Bomba" foi assassinado em um quiosque da orla, na noite deste domingo (21). Ele estava acompanhado de uma mulher, que não foi atingida. A polícia busca testemunhas e informações para identificar o atirador e esclarecer a motivação do crime.