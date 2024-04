Lutador preso: Mulher diz ter sido torturada pelo ex-marido, com quem foi casada por 25 anos Márcio de Oliveira Barreto leu uma conversa da vítima com o atual companheiro e começou as agressões, que duraram seis horas

Um lutador foi preso por torturar a ex-mulher em Quintino, na zona norte do Rio. Márcio de Oliveira Barreto, de 53 anos, e a vítima foram casados por 25 anos e estavam separados há um ano. As agressões começaram depois que ele tomou o celular da mulher e leu uma conversa dela com o atual companheiro. A vítima foi colocada dentro do carro e espancada por seis horas.