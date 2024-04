Lutadores de artes marciais protagonizam briga de rua em Vila Isabel, na zona norte do Rio Testemunhas afirmam que os dois tiveram um desentendimento anterior

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma câmera de vigilância flagrou uma briga entre dois lutadores de artes marciais, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Com direito a protetor bucal e regras, a dupla trocou socos e golpes no meio da rua. Segundo testemunhas, os brigões trabalham como seguranças e tiveram um desentendimento. A confusão foi separada por populares que passavam pelo local.