Mãe e filha fogem em carro blindado durante arrastão em porta de escola na zona norte do Rio Criminosos tentaram roubar a motorista no horário de saída dos alunos da creche particular em Cordovil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mãe e a filha dela fugiram, em um carro blindado, de um arrastão na porta de uma escola em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos tentaram roubar a motorista no horário de saída dos alunos da creche particular. Na tentativa de assalto, pelo menos dois disparos foram efetuados na direção das vítimas. Segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), a região registrou um aumento de 16% no número de ocorrências no período de um ano. Em nota, a Polícia Militar disse que o comando do 16º BPM (Olaria) está trabalhando em conjunto com a delegacia da área para localizar e prender os criminosos. Além disso, argumenta que os roubos de rua diminuíram 30% no bairro.