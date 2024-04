Mães denunciam falta de cuidados com bebês de uma creche na zona norte do Rio Familiares relatam que os alunos retornaram para casa com marcas de mordidas; caso é investigado pela 27ª DP

Um grupo de mães reclama da falta de cuidado com bebês de uma creche em Irajá, na zona norte do Rio. Segundo uma das famílias, os episódios teriam começado ainda no primeiro dia de aula, quando a vítima retornou para casa com marcas de mordidas no corpo. A unidade tem um convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro e atende alunos da rede pública. O caso é investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho).