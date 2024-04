Megaoperação deixa 9 suspeitos mortos no Rio; escolas e circulação de ônibus são impactadas Segundo a PM, o objetivo da ação era encontrar as lideranças do Comando Vermelho e impedir a expansão de território

A megaoperação nas comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, deixou nove suspeitos mortos e seis pessoas feridas, sendo dois policiais militares. Segundo a corporação, o objetivo da ação era encontrar as lideranças da maior facção do estado, para coibir a tentativa de expansão territorial para outras áreas da cidade. Por causa da ação policial, 38 escolas públicas não abriram as portas. Além disso, a circulação de ao menos 15 linhas de ônibus também foram afetadas.