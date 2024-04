Menino de 7 anos, morador de comunidade do Rio, conclui curso em Harvard Álvaro de Melo já escreveu um livro, fala duas línguas e desenvolveu seu próprio jogo; atualmente, estuda robótica na UFRJ

Um menino de 7 anos, morador do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, concluiu um curso de programação em Harvard. Álvaro de Melo já escreveu um livro, fala duas línguas e desenvolveu seu próprio jogo. Atualmente, estuda robótica na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).