Moradores de Belford Roxo denunciam descarte irregular de lixo em terreno abandonado No local, a Prefeitura do município constrói uma escola. Vizinhança afirma que o problema existe há décadas

Moradores do bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, denunciam o descarte irregular de lixo em um terreno abandonado. Segundo os relatos, o problema se arrasta há, pelo menos, quatro décadas. No local, uma escola municipal está sendo construída. Com o início das obras, a vizinhança pensou que o problema acabaria, mas piorou. Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo disse que mandou uma equipe para limpar a região.