Moradores de Belford Roxo denunciam abandono de terreno com focos do mosquito da dengue Segundo a vizinhança, o acúmulo de lixo no local também provoca o aparecimento de roedores

Moradores denunciam o abandono de um terreno em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O local tem água parada e focos do mosquito da dengue. O acúmulo de lixo no local também tem causado o aparecimento de roedores. Os vizinhos já tentaram falar com o proprietário do imóvel, mas só receberam promessas.