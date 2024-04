Moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, só têm água três vezes por semana O problema acontece há mais de um ano, desde que a Águas do Rio ficou responsável pelo abastecimento na região

Moradores de Vila Madalena, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, só têm água três vezes por semana. O problema acontece há mais de um ano, desde que a Águas do Rio ficou responsável pelo abastecimento na região, de acordo com quem vive na região. Para tentar amenizar a situação, uma bomba itinerante foi instalada no local. Os moradores precisam armazenar a pouca água em garrafas e esperar até o próximo dia de abastecimento. Procurada, a empresa não respondeu.