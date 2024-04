Moradores de Campo Grande, na zona oeste do Rio, reclamam de falta de ônibus e asfalto Quem vive na estrada do Guandu precisa andar cerca de 2 km para ter acesso ao transporte público

Os moradores da estrada do Guandu, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, reclamam da falta de ônibus e asfalto. A rua está cheia de buracos, que formam poças quando chove e dificulta a passagem de pedestres e veículos. Em 2020, a única linha de ônibus que passava na via foi tirada de circulação. Para ter acesso ao transporte público, é preciso andar cerca de 2 km.