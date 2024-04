Moradores de Duque de Caxias (RJ) afetados pela chuva recebem ajuda de vizinhos Um ponto de apoio foi montado pela vizinhança no Ciep Eugênia Moreira 348

Os moradores do bairro Amapá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afetados pela chuva, recebem a ajuda de vizinhos. Um ponto de apoio foi montado no Ciep Eugênia Moreira 348, para que o máximo de pessoas seja atendida. Até o momento, 92 moradores são assistidos no local.